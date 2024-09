Lucero e Pochettino somam apenas uma participação em gol nos últimos cinco jogos do Fortaleza

Boa parte do sucesso do Fortaleza na temporada 2024 passa por dois argentinos que viraram destaques ofensivos do clube. O camisa 9, Lucero, é o artilheiro do time de Vojvoda no ano, com 23 gols marcados, enquanto Pochettino é o líder de assistências, somando 12 no ano. Contudo, a dupla tem sido pouco efetiva nos últimos cinco jogos, somando apenas uma participação em gol.

No recorte, Lucero – que figura na terceira posição da artilharia da Série A 2024, com oito gols – deu uma assistência, contra o Corinthians, no jogo do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no dia 25 de agosto, mas não balança as redes desde as oitavas de final da Sul-Americana diante do Rosario Central, no dia 21. Assim, são cinco jogos de jejum.