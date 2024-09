Inter x Fortaleza: CBF nega falta em lance de gol e admite erro em cartão para Tinga

Tinga, árbitro Gustavo Ervino Bauermann e Alan Patrick no jogo Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Em resposta à reclamação via ofício do Fortaleza, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou a respeito dos lances questionados na partida contra o Internacional, na última quarta-feira, 11: a entidade disse que não houve falta em Brítez no lance do segundo gol colorado e reconheceu o erro no cartão amarelo para Tinga, apurou o Esportes O POVO. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O duelo entre cearenses e gaúchos, que terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), válido pela 19ª rodada da Série A, foi apitado pelo paranaense Gustavo Ervino Bauermann e teve o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior no VAR.