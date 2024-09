Capitão do Fortaleza, Tinga reclama de arbitragem em derrota contra o Inter

O lateral também analisou a atuação do Leão do Pici ante o Internacional e afirmou que a equipe "vacilou" ao esperar o adversário no começo do duelo

Lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga reclamou da atuação do árbitro Gustavo Ervino Bauermann (PR) na derrota tricolor para o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira, 11, pela Série A. Em entrevista após o apito final, o camisa 2 desaprovou o cartão recebido na primeira etapa e a checagem do segundo gol do Colorado.

"Eu fui conversar com ele porque eu tomei um cartão bobo e me prejudicou durante o jogo todo. Ele me pediu desculpas. E agora no segundo gol eu acho que teve falta [...] Ele falou que viu, que foi checado", comentou.

Durante sua fala, o jogador ainda salientou que o time agora precisa focar na próxima partida, contra o Athletico Paranaense. O Leão volta à campo no sábado, 14, diante do Furacão.