João Ricardo reforça confiança contra Corinthians e fala de sonho por título da Sula

O camisa 1 falou sobre a maturidade do elenco tricolor e enfatizou que o time está preparado para jogos com clima de decisão

“O sonho é vivo e presente”. Foi como descreveu o goleiro João Ricardo em entrevista pré-jogo nesta segunda-feira, 16, véspera do confronto entre Fortaleza e Corinthians, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, sobre o sentimento do elenco tricolor pela conquista da taça do certame continental.

O camisa 1, sem titubear na resposta, exaltou a grandeza do Fortaleza e enfatizou que o time cearense tem “que sonhar com tudo”. O arqueiro fez questão de ponderar, entretanto, que em meio ao desejo por grandes títulos, é preciso manter uma postura humilde e de pés no chão, algo que vem sendo reforçado no dia a dia do clube.