Fortaleza acionará CBF contra arbitragem do jogo diante do Internacional

A atuação contestada da arbitragem na derrota do Fortaleza para o Internacional, nesta última quarta-feira, 11, pela Série A do Brasileiro, por 2 a 1, deve seguir rendendo. Isso porque o Tricolor do Pici entrará com uma representação na CBF pela atuação do quadro no Estádio Beira-Rio. A informação é do repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN.

A maior reclamação por parte dos tricolores é no segundo gol colorado, anotado por Gabriel Prado, já na etapa final da partida. Durante o desenrolar da jogada, o Leão do Pici entende que houve falta do zagueiro do Inter, Gabriel Mercado, em Brítez, defensor leonino, na cobrança de escanteio que gerou o tento gaúcho.

Após isso, o camisa 19 do Pici reclamou com o árbitro Gustavo Bauermann, recebeu o segundo cartão e, consequentemente, foi expulso, virando desfalque para a partida contra o Athletico-PR, no próximo sábado, 14, às 18h30min, na Ligga Arena, em Curitiba.