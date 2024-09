Marcelo Paz reclama de arbitragem em Inter 2 x 1 Fortaleza: "Por que será que eles atuam assim?"

CEO da SAF do Fortaleza utilizou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 11, para questionar avaliação da arbitragem no segundo gol da equipe colorada

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 11, após a derrota do Leão diante do Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, pela Série A do Brasileirão para questionar a arbitragem do jogo.

O gestor tricolor colocou em cheque a decisão da equipe de arbitragem e do VAR em um lance de disputa de bola entre Mercado, atleta colorado, e o zagueiro do Leão Brítez.

“No lance do 2° gol do Inter, o zagueiro Mercado faz 3 FALTAS no Brítez. Empurra, puxa e depois monta em cima do nosso jogador. O árbitro está olhando pro lance e não marca nada, o Var não chama pra revisão. Por que será que eles (arbitragem) atuam assim? Sentimento absurdo de impunidade. Só queremos o jogo limpo, certo e justo!”, escreveu ele.