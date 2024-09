Vojvoda reconhece Fortaleza abaixo e contesta arbitragem: "Não gostei"

No lance citado pelo técnico tricolor, o zagueiro Emanuel Brítez teria sofrido falta em uma disputa de bola com Mercado, defensor colorado. Além de Vojvoda, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, também protestou acerca do lance.

“Senti um desconforto de meus jogadores com a arbitragem por decisões pequenas, discussões e cartões amarelos. Considero que, pelo que vi na repetição da TV, o [segundo] gol merecia uma interpretação mais profunda por parte do VAR. Não estamos chorando, mas tem muita gente que chora e consegue resultado. [...] Sou sincero, não gostei da arbitragem, mas não estou chorando”, enfatizou Vojvoda.

Na briga pela liderança do Brasileirão , o Fortaleza perdeu a chance de reassumir a ponta da tabela após ser derrotado pelo Internacional por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira, 11. A partida aconteceu em jogo atrasado pela 19ª rodada do campeonato. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o desempenho de sua equipe e questionou a atuação da arbitragem na partida.

“Temos que ser conscientes de que não fizemos os jogos como nós pensamos. No jogo contra o Botafogo estivemos abaixo do nosso nível. Hoje, no primeiro tempo, estivemos abaixo também e temos que corrigir isso, fazer uma análise profunda do que aconteceu no jogo”, finalizou o técnico.

Agora o elenco do Fortaleza segue viagem rumo ao Paraná a fim de enfrentar o Athletico-PR em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. As equipes duelam neste sábado, 14, às 18h30min, na Ligga Arena.