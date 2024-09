Lucero x Yuri Alberto: em fases opostas, centroavantes podem ser decisivos na Sula

Se no Tricolor o argentino é unanimidade, o mesmo não se pode dizer do centroavante corintiano, que vive momento irregular

Camisas 9, os jogadores vivem fases opostas na temporada. Lucero é a referência no ataque leonino e um dos destaques da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Em 2024, já são 23 gols anotados, sendo o artilheiro do time no ano.

No total, desde que chegou ao Pici, 'El Gato', já balançou as redes 47 vezes em 113 partidas com a camisa do clube. Além disso, são 12 assistências no período.

Se no Tricolor o argentino é unanimidade, o mesmo não se pode dizer de Yuri. Embora tenha sido contratado por, aproximadamente, R$ 55 milhões, o centroavante vive um eterno altos e baixos. Nas 41 oportunidades que teve neste ano, 16 tentos anotados.