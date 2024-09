Arbitro justifica expulsão de Brítez por cobrança com palavrão: "Foi falta, c***"

Zagueiro Brítez na saída do hotel para o jogo Sport x Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

"[Recebeu o amarelo] por protestar de forma acintosa as decisões da arbitragem, o mesmo veio correndo em minha direção proferindo as seguintes palavras: 'foi falta c...', de maneira repetitiva. Informo que me senti ofendido", detalhou. Na partida, o Fortaleza recebeu cinco cartões amarelos por reclamação, sendo quatro dos jogadores que estavam em campo (Pikachu, Martínez, Brítez e Titi) e o auxiliar Gastón Liendo. Na coletiva de imprensa concedida após o jogo, até mesmo o técnico Juan Pablo Vojvoda, que costuma não comentar sobre lances polêmicos de arbitragem, criticou a condução da partida. “Senti um desconforto de meus jogadores com a arbitragem por decisões pequenas, discussões e cartões amarelos. Considero que, pelo que vi na repetição da TV, o [segundo] gol merecia uma interpretação mais profunda por parte do VAR. Não estamos chorando, mas tem muita gente chora e consegue resultado. [...] Sou sincero, não gostei da arbitragem, mas não estou chorando”, disse o comandante tricolor.