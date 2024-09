Bruno Costa valoriza renovações: "O atleta hoje quer estar dentro do Fortaleza"

Executivo de futebol do Leão destaca importância de permanência de quarteto experiente e projeta novos vínculos com Pedro Augusto, Matheus Rossetto e Breno Lopes

O Fortaleza abriu o segundo semestre de 2024 com renovações contratuais de peças importantes do elenco atual: João Ricardo, Bruno Pacheco, Lucas Sasha e Lucero. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o executivo de futebol Bruno Costa valorizou a permanência dos jogadores e falou sobre a possibilidade de extensão dos vínculos de Pedro Augusto, Matheus Rossetto e Breno Lopes.

"A mensagem que o clube mandou para o mercado e para o torcedor com renovações é que o clube valoriza o atleta que está nesse elenco. Essa é a melhor resposta que pode ser dada. O Fortaleza privilegia muito essa questão, valoriza muito o atleta que se adapta. Quantos jogadores receberam camisa de 100 jogos no Fortaleza esse ano? Vários", explicou o dirigente tricolor.

Além do quarteto, o Leão do Pici ainda deve negociar a renovação com mais três atletas importantes do grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda. Pedro Augusto, Rossetto e Breno Lopes têm contrato até dezembro, já com gatilhos de opção de extensão previstos no acordo. Bruno Costa evitou detalhar as situações, mas garantiu que os atletas serão "valorizados".

"Todos os atletas que têm opção de renovação, dentro desse processo que o clube vem fazendo, serão valorizados pelo Fortaleza como os outros foram. Isso é um processo. Inclusive os modelos de negócio que o clube vem fazendo... O clube procura se respaldar nisso também, e o ambiente que é criado no clube facilita muito isso. O atleta hoje quer estar dentro do Fortaleza. É uma coisa que a gente sempre bateu desde o começo: o Fortaleza tem que ser a primeira opção do atleta. É o atleta querer estar aqui e querer representar essa torcida gigante que a gente tem da melhor forma", apontou o executivo.