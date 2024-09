De atentado à briga por título na Série A: Bruno Costa detalha volta por cima do Fortaleza

Dirigente tricolor relembra momentos difíceis do Fortaleza na temporada, entre eles o atentado sofrido no Recife, e detalha o que o clube fez para dar a volta por cima e brigar pelo título da Série A

Com o bom momento do Fortaleza na temporada, na qual figura na segunda colocação do Brasileirão Série A e disputará as quartas de final da Copa Sul-Americana, o diretor de futebol do clube, Bruno Costa, contou ao Esportes O POVO sobre as viradas de chaves e dificuldades que o time teve que enfrentar na temporada.

O dirigente debruçou-se ainda sobre o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza em Pernambuco, em fevereiro deste ano, por membros de uma torcida organizada do Sport, detalhando o momento de medo. Ao relembrar os percalços desde sua chegada, Bruno falou sobre as derrotas que mais levaram ensinamentos aos jogadores e a importância do departamento de psicologia do clube na retomada após cada episódio.

“Tivemos a final do estadual [ida], bombas [atentado sofrido em Pernambuco], final do estadual [volta], vitória sobre o Sport e a derrota de 5 a 0 para o Cuiabá. Isso mostra a personalidade e o caráter do clube na recuperação, das pessoas que comandam o Fortaleza em todas as áreas”, ressaltou.