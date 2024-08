Fortaleza acerta compra do lateral-direito Eros Mancuso, do Estudiantes

Eros Mancuso e Pepê disputam lance no jogo Grêmio x Estudiantes, no Couto Pereira, pela Copa Libertadores 2024 Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Cerca de um mês depois da abertura da atual janela de transferências, o Fortaleza acertou a primeira contratação e finaliza a parte burocrática para realizar o anúncio oficial. O lateral-direito argentino Eros Mancuso, do Estudiantes-ARG, será comprado pelo clube do Pici e reforçará o elenco de Juan Pablo Vojvoda. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Cesar Luis Merlo e confirmada pelo Esportes O POVO. Eduardo Domínguez, comandante da equipe de La Plata, já havia admitido na última sexta-feira, 2, após a vitória sobre o Newell's Old Boys, pelo Campeonato Argentino, que poderia perder o defensor de 25 anos para o Tricolor. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os clubes já tinham conversas avançadas para um desfecho da negociação e chegaram a um consenso dos termos, que envolvem valores, forma de pagamento e percentual dos direitos econômicos do camisa 14.

Em 2024, o lateral-direito disputou 29 partidas, balançou as redes quatro vezes e deu um passe para gol. Do total de jogos, foi titular 28 vezes e é apontado como um dos principais jogadores da posição no futebol argentino da atualidade. O Estudiantes é o sétimo colocado do campeonato nacional e disputou a primeira fase da Libertadores, ficando na última posição do Grupo C. Eros Mancuso chegará ao Pici para disputar posição com o capitão Tinga, titular absoluto e homem de confiança de Vojvoda. Pouco utilizado, Dudu deverá ser negociado pelo Leão — seja por empréstimo ou em definitivo. O Tricolor já havia tentado outros nomes para o setor, como Andrés Herrera, do River Plate.