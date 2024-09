Bruno Costa elogia Alex Santiago e fala sobre relação no Fortaleza: "Admiração mútua"

Executivo de futebol explica divisão de tarefas com o presidente do Tricolor no departamento de futebol e destaca: "A gente tem aprendido muito um com o outro"

Executivo de futebol do Fortaleza desde dezembro do ano passado, Bruno Costa explicou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, a divisão de funções com o presidente do clube, Alex Santiago, que também integra o departamento e é responsável por conduzir algumas negociações de jogadores.

"Relação é a melhor possível, profissional. Uma pessoa que eu respeito. A gente conversa muito sobre isso, a gente tem uma admiração mútua. Somos jovens, apaixonados pelo que fazemos, apaixonados pelo futebol. E o mais importante: é bom para o Fortaleza? O que for bom para o Fortaleza sempre vai estar acima do Bruno, do Alex, do Marcelo, do Vojvoda, de qualquer pessoa. Essa comunicação que a gente tem dentro do clube é o mais importante, de respeito", ponderou o dirigente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a cisão entre associação e SAF do Tricolor, o mandatário, em um primeiro momento, dedicou-se a outras modalidades, como futsal e basquete, com o futebol sendo gerido por Bruno Costa e o CEO Marcelo Paz. Após o Campeonato Cearense, Alex voltou a atuar na principal pasta do clube e participou de contratações.