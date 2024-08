Como Pedro Augusto usou consultoria tática pessoal para evoluir no Fortaleza

Camisa 28 do Leão do Pici conta com consultoria que auxilia jogadores como Bruno Guimarães, Yan Couto e Raphinha, da seleção brasileira

Cliente da Performa Sports desde 2021 — que atende jogadores como Bruno Guimarães, Yan Couto e Raphinha, da seleção brasileira —, o jogador do Tricolor recebe, antes de todas as partidas, materiais que abordam o modelo de jogo dos adversários e tem chamadas de vídeo semanais com a análise das atuações, em que são discutidos pontos positivos e negativos.

Na atual edição do Brasileirão, em que o Leão é líder, o meio-campista tem média de 2,4 desarmes por jogo, acertou 80% dos passes, ganhou 63% dos duelos de disputa de lance e recuperou a bola 2,7 vezes por partida, em média, de acordo com o SofaScore.

Um dos destaques do Fortaleza em 2024 e homem de confiança de Vojvoda, o volante Pedro Augusto conta um reforço extracampo para ter um melhor desempenho dentro das quatro linhas: uma consultoria tática individual. O resultado aparece com o destaque do camisa 28 em estatísticas como "ladrão" de bola dos rivais .

Em contato exclusivo com o Esportes O POVO , Vicente Caldas, CEO da consultoria, detalhou como é feito o trabalho com Pedro Augusto e deixou claro que as análises individuais são feitas para potencializar o futebol do atleta dentro do estilo de jogo adotado pelo treinador.

Acompanhando o volante desde 2021, quando ele ainda atuava no Tondela, de Portugal, o profissional aponta a principal evolução do camisa 28 desde que chegou ao Fortaleza .

"O trabalho é jogo a jogo. Antes das partidas, enviamos um material em PDF com a forma que a equipe adversária joga e, principalmente, os enfrentamentos setoriais. Exemplo: quem são os atletas que jogam ali no setor do Pedro? Como eles jogam? Quais as qualidades e vulnerabilidades? Quais são as dinâmicas setoriais?", explicou Vicente.

"Também evoluiu na proteção do corredor central. Em Portugal, o jogo é mais tático, mais pensado. Aqui no Brasil, é mais espaçado, então o Pedro teve um pouco da dificuldade de entender o melhor posicionamento. Conseguimos trabalhar muito bem essa proteção com ele", afirmou Vicente.

O começo no Leão, aliás, teve percalços. O jogador sofreu com críticas da torcida pelo pênalti perdido na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado, diante da LDU-EQU, mas seguiu com a confiança do comandante argentino e não perdeu espaço no elenco para a atual temporada. O volante foi destaque, por exemplo, no empate com o Rosario Central-ARG, em pleno Gigante de Arroyito, pelas oitavas do torneio continental.

Variação tática

Em um estilo de jogo versátil e intenso como é o do Fortaleza, os jogadores têm que se encaixar e cumprir o que é pedido por Vojvoda. Com Pedro, não é diferente. Na vitória contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, o volante foi escalado como zagueiro central, em um sistema com três defensores, e sua atuação rendeu elogios da torcida na época.