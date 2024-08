Pedro Augusto toma conta do meio-campo e é destaque do Fortaleza contra Rosario

Em noite de grande atuação, Pedro Augusto tomou conta do meio-campo no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, e foi um dos principais destaques do empate entre Rosario Central e Fortaleza nesta quarta-feira, 14, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O camisa 28 do Tricolor do Pici liderou quatro estatísticas na partida. Foi o jogador com mais ações defensivas (12), desarmes (6) e duelos ganhos no chão (dez de 14). Além disso, também figurou como o que mais sofreu faltas, quatro no total. Os dados são do Sofascore.