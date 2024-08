Fortaleza embarca para o Rio de Janeiro sem Calebe e outros três; veja relacionados

O meio-campista Calebe, embora tenha treinado com o elenco durante a semana, não viajou com a delegação e segue como ausência. O atacante Marinho, o volante Rossetto e o goleiro Santos, todos em tratamento no departamento médico, também permaneceram em Fortaleza.

O Fortaleza encerrou a preparação na capital cearense para o duelo contra o Botafogo e embarcou rumo ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 30. Para o confronto decisivo, que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, Vojvoda não poderá contar com quatro jogadores.

O quarteto já havia desfalcado o Tricolor do Pici na última rodada, quando a equipe venceu o Corinthians na Arena Castelão por 1 a 0. A novidade entre os relacionados para o duelo diante do Glorioso – 24 jogadores no total – fica por conta do zagueiro Titi, que retorna após cumprir suspensão.

