CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 29ª rodada; veja jogos do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 29ª rodada nesta sexta-feira, 30. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos após a Data Fifa de setembro.

Representante cearense no torneio, o Fortaleza vai enfrentar o Athletico no dia 14 de setembro, sábado, fora de casa. O duelo será válido pela 26ª rodada do certame nacional. Depois, o time leonino recebe o Bahia no Castelão, no dia 21 do mesmo mês, às 21 horas.