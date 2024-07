Fortaleza deve ativar cláusula para prorrogar contrato de Pedro Augusto até 2025

Com boas atuações recentes, o volante vem se tornando um dos titulares do time leonino em 2024 e já soma 27 partidas

Desde 2023 no Fortaleza , o volante Pedro Augusto deve seguir no clube tricolor até o final de 2025, apurou o Esportes O POVO . Com contrato atual válido até o fim desta temporada, o jogador foi procurado pelo Leão do Pici para a ativação da cláusula de renovação por mais um ano.

Com boas atuações recentes, Pedro Augusto vem se tornando um dos titulares do time leonino em 2024 e já soma 27 partidas, sendo 20 entre a onzena inicial. Ao todo, o volante acumula 48 jogos com a camisa tricolor.

Confiança do clube e resiliência



Na temporada passada, o atleta ficou marcado por perder um dos pênaltis da grande final da Copa Sul-Americana, disputada contra a LDU-EQU e que resultou no vice-campeonato do Leão de Aço. Na janela de início de ano, ele recebeu propostas para deixar o time, mas optou por permanecer e contou com o apoio de pessoas de dentro do clube.

Em entrevista concedida em abril após a vitória por 4 a 2 diante do Boca Juniors, pela Sul-Americana, Vojvoda elogiou o camisa 28 e destacou sua resiliência para superar o momento complicado. Naquela ocasião, Pedro atuou improvisado como zagueiro.