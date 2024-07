Pedro Augusto, do Fortaleza, é o vice-líder em desarmes no futebol brasileiro em 2024

O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, tem se destacado nas ações defensivas em 2024. Na temporada, o atleta tem o segundo maior número de desarmes entre os jogadores das séries A e B do Brasileirão. Na liga nacional, são 33 roubadas de bola em 10 jogos, atrás apenas de Wesley, do Cruzeiro. Além disso, o jogador detém o recorde de roubadas de bola em um único jogo do Brasileirão nas partidas contabilizadas desde 2015 pelo site SofaScore.

Ademais, os cortes e interceptações também chamam atenção, sustentando a média de quase dois por partida em ambos. Na lista dos jogadores de confiança de Vojvoda, Pedro atuou em 10 dos 11 jogos do Fortaleza na atual edição do Campeonato Brasileiro, mantendo uma média de 67 minutos em campo por partida, já tendo contribuído com uma assistência.

Os dois confrontos em que não esteve no plantel tiveram o mesmo motivo: suspensão por três amarelos recebidos. A disciplina ainda não acompanha o desempenho defensivo. Com seis cartões amarelos registrados nos dez jogos, o volante também é o segundo jogador com mais amarelos recebidos entre as séries A, B e C, número inferior apenas ao de Paulo Henrique Ganso, do Fluminense.