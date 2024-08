Sasha festeja 1º gol na temporada e destaca torcida do Fortaleza em classificação

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, comemorando gol marcado contra o Rosario Central Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Um dos grandes personagens da classificação do Fortaleza às quartas de final da Copa Sul-Americana, foi o volante Lucas Sasha. Saindo do banco no intervalo, o camisa 88 se destacou e marcou o gol que fechou a vitória tricolor por 3 a 1, frente ao Rosario Central-ARG, na Arena Castelão. Esse foi o primeiro tento de Sasha na temporada de 2024, algo festejado pelo jogador. "Estou muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol na temporada, em um momento muito importante, um jogo decisivo e que selou a nossa classificação". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eu já vinha trabalhando muito, entrando dentro da área em busca desse gol e ele saiu no momento certo. Agora é seguir trabalhando porque já temos um grande desafio pela frente”, salientou o meia, já mirando o jogo contra o Corinthians, no domingo, 25, às 16 horas, pela Série A do Brasileiro.