"É um momento único", celebra João Ricardo após classificação do Fortaleza na Sula

Um dos principais destaques individuais do Leão, o goleiro também confessou que nutre um sonho de ser convocado para a seleção brasileira, mas que trata o tema com "tranquilidade e humildade"

Próximo adversário do Tricolor no Brasileirão, o Corinthians também será o rival do time nas quartas de final da Sul-Americana. Apesar da coincidência, João Ricardo vê os duelos em “ambientes diferentes” e com preparações distintas.

“É um ambiente diferente. A gente fala muito em virar a chave. Viramos a chave para a Sul-Americana (contra o Rosario Central) e agora é Campeonato Brasileiro, um jogo completamente diferente. Nós vamos nos preparar para um jogo de Brasileiro. Uma partida muito pegada e disputada, mas jogaremos em casa e esperamos fazer mais um grande jogo”, analisou.

O sonho por seleção e os bons frutos do dia a dia no Pici

Com 11 jogos de invencibilidade na temporada – são nove vitórias e dois empates neste recorte –, o Leão do Pici é uma das sensações do futebol brasileiro. O bom momento que o clube vive, de acordo com João Ricardo, é fruto de todo trabalho interno no dia a dia, algo que envolve todos setores.