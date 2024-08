Vojvoda comemora classificação e foca em jogo contra o Corinthians

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Embalado pelo apoio massivo dos torcedores na Arena Castelão, o Fortaleza carimbou a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Rosario Central por 3 a 1 na noite dessa quarta-feira, 21. Em entrevista coletiva pós-jogo, Juan Pablo Vojvoda exaltou a atuação de seus comandados na partida e já demonstrou foco no próximo compromisso diante do Corinthians.

"Não foi um bom primeiro tempo, estamos conscientes disso. Podemos jogar melhor do que fizemos no primeiro tempo. Recebemos um gol muito cedo, mas também conseguimos reagir rápido com um empate com um bom gol e uma boa jogada. Os jogadores responderam a um partida muito difícil com a ajuda da torcida, acho que essa força foi fundamental. Parabenizo os meus jogadores. Agora é descansar e pensar no Corinthians", afirmou o treinador.