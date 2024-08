Soco na porta e empurrões: vídeo mostra confusão de atletas do Rosario no túnel do Castelão

Jogadores do Rosario Central protagonizam confusão no túnel da Arena Castelão após derrota para o Fortaleza Crédito: Reprodução

Um vídeo registrado no túnel que dá acesso ao campo do Castelão registrou o momento da confusão protagonizada por atletas do Rosario Central após a eliminação para o Fortaleza na Sul-Americana. Nas imagens, é possível ver o goleiro Broun, do time argentino, dando um soco na porta do vestiário do Ceará – utilizado por equipes visitantes em jogos do Leão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a confusão teve início ainda com a bola rolando, quando Martínez, ex-LDU, e Kervin se desentenderam.

Os ânimos se exaltaram no caminho dos atletas da equipe argentina para o vestiário. O goleiro Broun, mais nervoso, foi um dos pilares da confusão com empurrões e gritos. Nenhum jogador do Fortaleza se envolveu no episódio. O arqueiro do time argentino falhou no terceiro gol do Fortaleza Crédito: Mateus Moura/O POVO Na gravação, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, aparece sendo contido por Marcelo Boeck, assessor executivo. Seguranças do clube do Pici apaziguaram e evitaram que a situação fugisse de controle.