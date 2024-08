Fortaleza registra seu segundo maior público do ano em vitória contra o Rosario

Até o momento, o Tricolor tem protagonizado uma campanha histórica no Brasileirão. Como mandante, está invicto e com nove vitórias consecutivas. No geral, é o atual vice-líder da tabela de classificação

O único público que supera o do último confronto eliminatório foi na partida contra o Boca Juniors, na fase de grupos da competição, quando registrou 53.428 na vitória por 4 a 2. Na Sula, o time ainda teve outros dois jogos com a presença da torcida: Trinidense (29.227) e Nacional Potosí (19.237).

Na vitória diante do Rosario Central, que garantiu o clube nas quartas de final do Copa Sul-Americana , na noite desta quarta-feira, 21, o Fortaleza registrou mais de cinquenta mil torcedores (50.135) na Arena Castelão, seu segundo maior público no ano.

Ainda assim, de acordo com o portal Sr.Goool, o Fortaleza tem apenas a 10ª melhor média de público do Campeonato Brasileiro, por exemplo, com 24.801, número referente aos dados colhidos antes do início da 22ª rodada.

Até o momento, o maior público do Leão no Brasileirão foi contra o São Paulo, onde 41.322 tricolores se fizeram presentes no Gigante da Boa Vista. O time cearense levou a melhor com o placar de 1 a 0.