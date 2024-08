"Nosso time não desiste nunca", exalta Sasha, destaque em virada do Fortaleza

Lucas Sasha comemora gol no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: FCO FONTENELE

Peça importante na classificação do Fortaleza às quartas de final da Copa Sul-Americana, o volante Lucas Sasha enalteceu a postura da equipe após a vitória de virada sobre o Rosario Central-ARG, por 3 a 1, nesta quarta-feira, 21, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas. O camisa 88 foi acionado por Vojvoda na volta do intervalo e entrou no posto de Pedro Augusto. O meio-campista entrou para formar parceria com Hércules com a missão de dar maior repertório ofensivo ao Leão e teve papel importante depois de os argentinos abrirem o placar: com belo passe, encontrou Yago Pikachu, que serviu Lucero no primeiro gol, e depois aproveitou rebote de chute do camisa 22 para balançar as redes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o SofaScore, Lucas Sasha acertou 22 passes de um total de 26 (85% de aproveitamento), ganhou três de quatro duelos no chão, somou dois cortes, duas interceptações e três desarmes, além de ter anotado um gol.