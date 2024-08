CEO do Fortaleza, Paz exalta Cruzeiro e fala sobre jogo longe do Mineirão: "Tem que aproveitar"

“Nunca fui à Vitória para um jogo do Fortaleza, é uma cidade agradável. Tomara que seja positivo e que a gente possa fazer um grande jogo. O Cruzeiro é um adversário dificílimo, um grande mandante na Série A, investimento altíssimo, mas a gente tem brigado com gigantes e tem feito bonito. Que a gente faça um grande jogo para que tenhamos um Castelão lotado contra o Criciúma", disse.

CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO durante o embarque do time tricolor rumo à Vitória (ES), na tarde deste sábado, 3 . Na ocasião, o dirigente projetou o jogo contra o Cruzeiro, válido pela 21ª rodada da Série A 2024.

Na sequência, Paz também comentou sobre o tabu do Leão do Pici atuando no Espírito Santo - quatro derrotas e dois empates - e afirmou que a equipe tricolor pode aproveitar a mudança do mando de campo feita pela Raposa.

“Tabu a gente já quebrou vários nos últimos anos, quem sabe agora seja esse (vencer no ES). Seria sensacional para as nossas pretensões. O Cruzeiro mudou o mando de campo, acredito que não vá ter aquele público que teria no Mineirão. A gente tem que aproveitar também essa questão para fazer um grande jogo e trazer pontos para Fortaleza. É um jogo de seis pontos.”



O duelo entre Cruzeiro e Fortaleza será realizado na segunda-feira, 5, às 21 horas (de Brasília) no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A mudança do mando foi realizada pelo time mineiro ainda em junho.