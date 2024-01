Volante argentino Pol Fernández, do Boca Juniors, é oferecido ao Fortaleza

Volante Pol Fernández no jogo Boca Juniors x Corinthians, em La Bombonera, pela Copa Libertadores 2022 Crédito: Staff Images / CONMEBOL

À procura de um meio-campista para substituir Caio Alexandre, que foi vendido para o Bahia, o Fortaleza se movimenta por uma nova peça e também tem sido buscado no mercado da bola por agentes que oferecem atletas da posição. O Esportes O POVO apurou que o volante argentino Pol Fernández, vice-campeão da última Libertadores com o Boca Juniors-ARG, teve o nome sugerido ao departamento de futebol do Leão. O camisa 8 tem contrato com o gigante argentino até o final deste ano e, a partir do meio do ano, pode assinar pré-contrato para 2025, ou seja, sairia de graça. Diante disso, os xeneizes sinalizam que aceitariam negociá-lo por 1,4 milhão de euros (em torno de R$ 7,4 milhões na cotação atual). O Internacional manifestou interesse no volante.

