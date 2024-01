Fortaleza nega possibilidade de contratação de Pol Fernández, do Boca Juniors

Volante de 32 anos, vice-campeão da Libertadores de 2023, tem contrato com o clube argentino até o final desta temporada

O Fortaleza assegura que não existe qualquer conversa ou possibilidade para contratação do volante argentino Pol Fernández, que defende o Boca Juniors-ARG e participou da campanha do vice da Libertadores no ano passado.

Em contato com o Esportes O POVO, o Tricolor destacou que o camisa 8 tem papel relevante de liderança no clube xeneize e que já houve interesse de equipes europeias em contratá-lo, mas o presidente Juan Román Riquelme vetou a liberação. O volante também esteve na mira do Internacional.