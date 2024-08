Fortaleza visita Cruzeiro em Cariacica (ES) por duelo direto pelo G4 da Série A

Machuca e Matheus Pereira disputam lance no jogo Fortaleza x Cruzeiro, no Castelão, pela Série A 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

Ou seja, o vencedor do embate garante a quarta posição, enquanto o empate favorece o Leão para manter-se no posto. Além da proximidade na tabela de classificação, os dois times também vivem momento semelhante na temporada, marcado por boas atuações e vitórias em sequência. Pelo lado do Leão do Pici, são oito vitórias, dois empates e somente uma derrota nos últimos 11 jogos — é o melhor desempenho entre todos os times do torneio neste recorte. No período, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda venceu concorrentes diretos do topo da tabela, como Palmeiras-SP, Flamengo-RJ e São Paulo. Já lado Celeste embalou de vez nas últimas seis rodadas, das quais venceu cinco jogos e perdeu um. O triunfo por 3 a 0 sobre o Botafogo — que era líder naquele momento —, fora de casa e repleto de autoridade, eleva ainda mais a confiança do Cruzeiro para a partida contra o Fortaleza.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Do ponto de vista pessoal, a partida representará uma marca simbólica para o treinador argentino do Fortaleza, que completará 250 jogos à frente do comando do clube cearense. Neste ano, Vojvoda ultrapassou Moésio Gomes e tornou-se o técnico com mais partidas da história do Leão. A partida, porém, vem com uma lista de dores considerável para Vojvoda. Para o jogo, o treinador não poderá contar com Lucero, que, contundido, nem viajou para o Espírito Santo. Além dele, Pochettino, Tinga, Machuca e Calebe seguem fora. O volante Hércules, suspenso, também é desfalque certo.

O treinador Fernando Seabra, do Cruzeiro, tem quatro dúvidas. Os meio-campistas Matheus Henrique e Lucas Romero, com desgaste muscular, fizeram atividades à parte do elenco nos últimos treinamentos. Já o volante Fabrizio Peralta e o atacante Rafa Silva estão em processo de transição.

O desfalque confirmado fica por conta de Gabriel Veron. O atacante está em tratamento no departamento médico e não terá condições de jogo nesta segunda-feira, 5 de agosto. Em contraponto, o técnico celeste terá o retorno de Zé Ivaldo, zagueiro titular do time.