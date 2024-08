Fortaleza lança novo uniforme intitulado de "La Cruz" para o Dia dos Pais; veja fotos

A camisa em tom celeste do Leão do Pici será vendida por R$ 299,99 nas lojas físicas e no comércio virtual do clube

A cruz de Santiago, que está presente nos uniformes do Leão desde 2018, foi incluída em referência ao Forte de São Tiago, a primeira fortaleza da cidade, localizada em seu marco zero, na Barra do Ceará. O preço da camisa “La Cruz” é de R$ 299,99 e pode ser adquirida nas lojas físicas e no comércio virtual do clube.

“A Cruz de Santiago é um símbolo histórico da nossa cidade, pois remete a fundação ao início da jornada da cidade de Fortaleza. E o Fortaleza Esporte Clube, desde 2018, passou a adotar esse símbolo como algo que nos representa também em diversas camisas, muitas delas ligadas a vitórias e conquistas. Agora, ampliamos essa homenagem lançando uma camisa própria com o nome da Cruz de Santiago. É algo a ser exaltado, que nos deixa felizes e fortalece a relação com esse símbolo. Esperamos que a torcida e todos os pais gostem do lançamento especial”, comentou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Detalhes do uniforme “La Cruz”, do Fortaleza:

O tecido principal possui tom celeste, com as mangas e a gola em azul marinho, além de conter detalhes nas cores do clube em ambas. Um brasão silkado na parte da nuca traz o nome “La Cruz”, representando a homenagem da camisa. O escudo alternativo do Fortaleza é estampado na parte frontal do peito em tecnologia TPU, com o logo da Leão 1918 aplicado na barra inferior esquerda.



Veja fotos do uniforme "La Cruz":