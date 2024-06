Fortaleza enfrenta Juventude no Castelão para manter embalo e mira G-6 da Série A

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, o Fortaleza já vai ter outro desafio contra um Alviverde na Série A do Brasileiro. Neste domingo, 30, o Tricolor recebe o Juventude, na Arena Castelão, às 16 horas, pela 13ª rodada. Com expectativa de casa cheia, o Leão visa o triunfo para poder embalar de vez e ficar próximo ao G-6.

O time de Vojvoda figura na faixa intermediária da classificação, com 17 pontos, seguido justamente do Papo. Ou seja, é o famoso "jogo de seis pontos" no Gigante da Boa Vista.

O Leão do Pici conseguiu reencontrar a regularidade no torneio. Após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do Cuiabá, no último dia 16, na Arena Pantanal, o Fortaleza engatou uma sequência de três partidas de invencibilidade: duas vitórias, contra Grêmio e Palmeiras, ambas no Castelão, e empate por 1 a 1 frente ao Atlético-MG, em Belo Horizonte.