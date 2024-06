Fortaleza inicia venda de ingressos com valores a partir de R$ 15 para jogo contra o Juventude

O Fortaleza iniciou nesta sexta-feira, 28, a venda de ingressos para o jogo contra o Juventude; já os check-ins foram liberados na tarde dessa quinta-feira, 27. Em partida válida pela 13ª rodada da Série A, as equipes se enfrentam neste domingo, 30, às 16 horas, na Arena Castelão.

Para o embate, o Leão do Pici estabeleceu a venda de ingressos promocionais com valores a partir de R$ 15 para contar ao máximo com o apoio da torcida tricolor. As vendas presenciais ocorrem em todas as unidades das lojas oficias do Fortaleza. Virtualmente, os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site Leão Tickets.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Crianças menores de 12 anos de idade poderão entrar somente após cadastro no Cartão Clube da Garotada, com valor de R$ 25 para a emissão. O cadastro pode ser feito pelo responsável nas lojas oficiais do Tricolor, necessitando apenas do documento oficial da criança.