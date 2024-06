Vojvoda enaltece vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras: "Time intenso e inteligente"

Além da boa partida, o técnico ressaltou a virada de chave após a goleada sofrida diante do Cuiabá

O Fortaleza anotou na noite dessa quarta-feira, 26, a maior vitória do time sobre o Palmeiras ao superar o Alviverde por 3 a 0 na Arena Castelão. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda enalteceu o trabalho de sua equipe durante a partida e analisou o poder de reação do time após a goleada sofrida diante do Cuiabá, três rodadas atrás.

“Antes da derrota para o Cuiabá nós tínhamos conquistado a Copa do Nordeste e tínhamos nos classificado em primeiro lugar em nosso grupo da Copa Sul-Americana. Mas vamos continuar com a mesma humildade, temos uma equipe que trabalha sério em cada treino. O futebol tem resultados e acidentes, isso que aconteceu com o Cuiabá foi um acidente”, disse o técnico.