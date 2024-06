Vojvoda fala sobre situação do Calebe: "Não foi nada grave"

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, 26, pela 12ª rodada da Série A. Entre os assuntos comentado, o treinador argentino também falou sobre a situação do Calebe, fora do jogo após sentir desconforto contra o Atlético-MG.

“Ele está bem. Falei com ele hoje e ele está bem. O departamento médico pode explicar melhor a situação dele. Não foi nada grave, vamos ter uma abordagem mais de precaução, porque isso faz parte do processo de recuperação. Fazia muito tempo que ele não vinha sendo relacionado e nem treinando com o grupo”, contou Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fora de combate desde a final do campeonato cearense deste ano, no final de março, o camisa 10 tricolor se recuperou recentemente de um edema muscular na coxa esquerda e chegou a entrar em campo na partida do domingo, 23, diante do Atlético-MG. O meio-campista, no entanto, ficou apenas 10 minutos em campo e precisou ser substituído após sentir um desconforto.