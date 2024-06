Fortaleza sai na frente com golaço, mas cede empate ao Atlético-MG em BH

Com o resultado, o Leão do Pici vai para a décima primeira posição na tabela de classificação com 14 pontos somados

O Fortaleza até saiu na frente no placar, mas acabou ficando no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG na noite deste domingo, 23. Em duelo disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), as equipes fizeram um jogo movimentado pela 11ª rodada da Série A 2024. Breno Lopes marcou para o Tricolor, enquanto Paulinho fez para o Galo.



Com o resultado, o Leão do Pici vai para a décima primeira posição na tabela de classificação com 14 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, 26, diante do Palmeiras, no Castelão.

Atlético-MG 1x1 Fortaleza: o jogo

Fora de casa, o time tricolor deixou nítida sua estratégia em estudar o adversário nos minutos iniciais. Em um duelo movimentado, com ambas as equipes criando oportunidades, o Leão soube atacar no momento certo e chegou ao seu gol aos 24 minutos.