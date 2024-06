Fortaleza bate o Grêmio com gol de Lucero e volta a vencer na Série A

O Tricolor do Pici voltou a vencer na competição e respira na tabela. De momento, é 12º colocado, com 13 pontos conquistados.

Em uma noite de quarta-feira chuvosa na Arena Castelão, o Fortaleza bateu o Grêmio por 1 a 0, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lucero, no primeiro tempo, marcou o único gol da partida.

Reinaldo, lateral-esquerdo do Imortal, e sempre perigoso nas bolas paradas, cobrou escanteio, e Rodrigo Ely desviou com o pé, para a defesa de João Ricardo.

Mesmo com esses dois cenários, as equipes apresentavam uma clara dificuldade de chegar ao gol adversários. O cenário só começaria a mudar aos 11 minutos.

O público baixo da Arena Castelão não presenciou grandes emoções no primeiro tempo. Precisando se recuperar da goleada sofrida diante do Cuiabá, o Fortaleza buscou ter mais a posse de bola no começo do confronto, mas esbarrava na forte marcação gremista. Os gaúchos também vinham de derrota, para o Botafogo, e figuravam na zona de rebaixamento.

Lucero cobrou sem chances para Marchesin e tirou o zero do marcador no Gigante da Boa Vista. Esse foi o 16º gol do camisa 9 na temporada de 2024. É o artilheiro isolado do clube no ano.

Entretanto, no lances, os jogadores do time cearenses acusaram toque na mão de Rodrigo Ely. O árbitro João Vitor Gobi foi chamado ao VAR, e após análise, o pênalti foi marcado.

Nesse contexto, o 0 a 0 se encaminhava no placar. Porém, no minuto 35, tudo mudou. Depois de cruzamento vindo do lado direito, Tinga tentou balançar as redes de bicicleta, mas foi saiu pela linha de fundo.

A chuva, então, começou na Arena Castelão e deixou o gramado em estado crítico. Algumas partes ficaram com poças, deixando o andamento do duelo dificultado.

Com a vantagem no resultado, o embate ficaria ainda mais positivo para o Tricolor do Pici. Aos 43 minutos, Pepê deu carrinho com força excessiva, e acertou em cheio do joelho de Emmanuel Martínez. O atleta do Grêmio acabou recendo cartão vermelho direto.

No retorno para a reta final do jogo, o Leão teria, agora, um homem a mais em campo para poder buscar jogadas perigosa e ampliar a vitória parcial.

Logo no início, com quatro minutos, a chance clara para o balançar as redes pela segunda vez. Pochettino entrou cara a cara com Marchesin, que defendeu o arremate do meia. Na sobra, Martínez cabeceou no travessão.