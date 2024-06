Pedro Augusto detém terceira maior média de desarmes entre os jogadores da Série A 2024

Destaque defensivo na vitória do Fortaleza, por 3 a 0, sobre o vice-líder Palmeiras, o volante Pedro Augusto figura entre os três jogadores com melhor média de desarmes por jogo no Campeonato Brasileiro, atrás apenas dos laterais Fabrício Bustos, do Internacional, e William, do Cruzeiro.

O jogador, que detém o recorde de roubadas de bola em um único jogo do Brasileirão nas partidas contabilizadas desde 2015, mantém a média de 3.9 desarmes por jogo, segundo o site de scout SofaScore. O recorde em um único jogo foi nesta edição da Série A, contra o RB Bragantino, quando executou 12 ações para retomar a posse.