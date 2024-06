Em noite de Lucero, Fortaleza tem grande atuação e vence o Palmeiras por 3 a 0

A equipe leonina volta a campo no domingo, 29, novamente no Gigante da Boa Vista. Dessa vez, recebe o Juventude, às 16 horas

O clube chegou aos 17 pontos na tabela de classificação e enxerga o G-6 do torneio se aproximando. De momento, é 9º colocado, podendo cair para 10ª, a depender do resultado do jogo entre São Paulo e Criciúma, que ocorre nesta quinta-feira, 27, às 20 horas.

Jogando na Arena Castelão, na noite desta quarta-feira, 26, o Fortaleza venceu a equipe do Palmeiras pelo placar de 3 a 0, em duelo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. Lucero, duas vezes, e Bruno Pacheco foram os autores dos gols leoninos.

Fortaleza 3x0 Palmeiras - O jogo

O Fortaleza entrou no campo de jogo da Arena Castelão, com 10 desfalques ao todo. Vojvoda, então, para encontrar soluções, escalou uma equipe mais fechada, com três volantes (Pedro Augusto, Hércules e Zé Welison). No ataque, Juan Martin Lucero, após ficar suspenso diante do Atlético-MG, retornou. E caberia ao camisa 9 ser o cara do confronto.

Logo aos 8 minutos, depois de receber passe de Yago Pikachu, o argentino passou pelo zagueiro Murillo, do Palmeiras, e abriu o placar do Gigante da Boa Vista. Vale salientar que esse foi o jogo de número 100 do atleta com a camisa tricolor.

Com a vantagem no placar, o Tricolor do Pici soube se portar bem no jogo, adotando uma postura mais reativa, investindo bem em jogadas com Yago Pikachu e Machuca.