Em duelo contra o Bahia, Fortaleza reencontrará Caio Alexandre pela primeira vez desde saída

Volante Caio Alexandre no jogo Bahia x CRB, na Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em Salvador, o atleta já acumula 31 partidas, sendo 25 como titular da equipe de Rogério Ceni. Ademais, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. No time, ele vem formando a dupla de volância com Jean Lucas. Relembre a saída polêmica de Caio Alexandre do Fortaleza Em outubro do ano passado, dias antes da final da Sul-Americana, o comentarista Velloso, da TV Bandeirantes, disse que o Palmeiras tinha interesse no atleta. A informação incomodou o Tricolor, às vésperas do principal jogo de sua história, e foi negada pelo estafe do volante, mas o Verdão, de fato, tentou a contratação. O clube paulista manteve conversas com o Fortaleza e o estafe do meio-campista entre novembro e dezembro, na tentativa de chegar a um acordo em relação aos valores, mas sem sucesso. Caio Alexandre, inclusive, ficou animado com a possibilidade de defender o Palmeiras, que disputa os principais títulos do continente e poderia aproximá-lo do sonho de uma convocação para a seleção brasileira. Mas a tratativas foram encerradas.