Vojvoda destaca papel "desportivo" de Caio Alexandre e se esquiva sobre saída: "Escolheu outra opção"

Caio Alexandre e Vojvoda durante treino do Fortaleza, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Peça crucial no time tricolor entre 2022 e 2023, o volante foi um dos nomes mais badalados na atual janela de transferências e, pela forma com que sua saída foi conduzida, acabou "arranhando" sua imagem com a torcida e o clube leonino. O jogador deixou o Leão pelo valor de de 5 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões). Na transação, o Tricolor do Pici receberá 60% deste montante, ou seja, cerca de R$ 14,4 milhões.