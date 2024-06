Corinthians procura Marcelo Paz, do Fortaleza, para cargo de CEO do clube

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-07-2023: Presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz em entrevista na Rádio O Povo. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz foi procurado pelo Corinthians para assumir o mesmo cargo, dessa vez no clube paulista. A consulta foi realizada há 15 dias, mas o negócio é difícil de ser sacramentado pela vontade do dirigente de seguir no Fortaleza. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A reportagem do O POVO confirmou que houve o convite. A recepção de Paz foi positiva, no sentido de se sentir lisonjeado pela procura, mas o ex-mandatário tricolor não cogita sair do Fortaleza, principalmente no meio da temporada.