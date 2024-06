Torcida organizada do Fortaleza promete maior bandeirão do Brasil em final contra CRB

Em seu segundo dia de montagem, a festa na arquibancada contará com mosaicos 3D’s, mosaico de papel, festa pirotécnica e “o maior bandeirão do Brasil”, segundo os organizadores e torcedores do Tricolor do Pici.

O Fortaleza divulgou, na manhã desta quarta-feira, 5, um vídeo onde mostra os preparativos para a festa que será feita na arquibancada da Arena Castelão , no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, contra o CRB , nesta noite, às 21h30min.

“Todas as torcidas juntas para levar o Fortaleza ao tricampeonato da Copa do Nordeste ”, afirmou um dos organizadores.

Com expectativa de casa cheia, o Tricolor do Pici também sabe que contará com o apoio do torcedor no jogo de volta, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, visto que os ingressos destinados à torcida visitante já estão esgotados.