Copa do Nordeste: torcida do Fortaleza esgota ingressos para segundo jogo da final diante do CRB

Em poucas horas, a torcida do Fortaleza já esgotou os ingressos destinados aos visitantes para o duelo decisivo da final da Copa do Nordeste, contra o CRB-AL, no domingo, 9, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

São esperados 1600 tricolores na capital alagoana, número de entradas destinadas aos cearenses. Os valores eram de R$ 50,00 a meia e R$ 100,00 a inteira para o setor Baixa Visitante.