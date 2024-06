Fortaleza anuncia carga extra de ingressos para primeiro jogo da final do Nordestão

Os novos ingressos liberados custam R$ 40 e são destinados ao setor superior norte da Arena Castelão. Para adquirir as entradas, o torcedor tricolor precisa acessar o site Leão Tickets. Com alguns setores já esgotados, confira alguns valores dos ingressos para o jogo de hoje:

Fortaleza anunciou, na manhã desta quarta-feira, 5, uma carga extra de ingressos de meia-entrada para a primeira partida da final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB , nesta noite, às 21h30min, na Arena Castelão.

Com mais de 41 mil torcedores confirmados, segundo a última parcial divulgada pelo clube, na manhã da terça-feira, 4, o Tricolor do Pici vive a expectativa de casa cheia e promete a “festa mais bonita do futebol brasileiro” na grande final.

Destes mais de 41 mil, 27.227 são sócios-torcedores que confirmaram presença por meio de check-in, enquanto outros 14.226 foram ingressos vendidos por meio da Leão Tickets ou das lojas do clube.