Fortaleza x CRB: AMC monta esquema especial de trânsito para final do Nordestão

Partida já possui mais de 41 mil torcedores com presença confirmada. Tráfego das principais vias de acesso ao estádio será controlado pelo órgão a partir das 13 horas e portões do estádio serão abertos às 18h30min

A partir das 13 horas desta quarta, dia da partida, as principais vias de acesso ao Castelão terão um controle especial do trânsito, com ajustes nos tempos de semáforo e 45 profissionais entre agentes e orientadores guiando os motoristas e pedestres em busca de garantir uma fluidez no tráfego.

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, disputado por Fortaleza e CRB nesta quarta-feira, 5, às 21h30min, na Arena Castelão, já possui mais de 41 mil torcedores confirmados , o que garantirá um alto fluxo a caminho do Gigante da Boa Vista. Visando minimizar engarrafamento e evitar transtornos nas vias de acesso ao estádio, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) montou um esquema especial de trânsito para o jogo.

A estes, haverá ainda um esquema pós-jogo, onde o canteiro central da Avenida Paulino Rocha será aberto no trecho próximo ao portão de saída do estacionamento com o objetivo de evitar congestionamento na ida do torcedor para casa.

Gerente de Operação e Fiscalização da AMC, Wellington Cartaxo, explicou que as medidas serão aplicadas para evitar que torcedores e motoristas comuns tenham percalços no trânsito da região e salientou a importância de condutores evitarem condutas irregulares pra não atrapalhar na fluidez do trânsito.