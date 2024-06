Técnico do CRB elogia Fortaleza e reforça favoritismo do Leão na final do Nordestão

Técnico do CRB, Daniel Paulista concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 4. Na ocasião, o comandante regatiano projetou o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, disputada entre o time alagoano e o Fortaleza. O duelo acontece nesta quarta, 5, às 21h30min, na Arena Castelão.

Primeiro, o treinador do Galo relembrou o triunfo conquistado pelo Galo diante do Leão na fase de grupos do torneio. Depois, ele enalteceu a equipe tricolor e afirmou que o favoritismo na decisão é cearense.

"As duas equipes ainda estavam se ajustando dentro da temporada. Os dois times chegam em momentos bem diferentes daquela partida, ambos estão jogando um bom futebol. Na minha opinião, o favoritismo é todo do Fortaleza por conta do investimento, equipe, momento que já dura alguns anos. Não é só a melhor equipe do Nordeste, e sim uma das melhores do país. O CRB está fazendo seu trabalho com os pés no chão e olhando para frente", disse.