Em retomada da Série A, Fortaleza recebe Athletico almejando 1ª vitória como mandante

O Tricolor do Pici vem de quatro empates consecutivos no Brasileirão e ainda não venceu como mandante no torneio. A bola rola às 18h30min deste domingo, 2 de junho, pela sétima rodada

Embora esteja invicto no Brasileirão, inclusive estreando com vitória fora de casa sobre o São Paulo , a equipe comandada por Vojvoda acumula quatro empates consecutivos , sequência que freou o ímpeto do Tricolor do Pici na tabela. Neste recorte, o clube cearense protagonizou roteiros semelhantes: em três duelos, contra Cruzeiro, RB Bragantino e Botafogo, saiu na frente do placar, mas não sustentou o resultado.

Após mais de três semanas de paralisação do Campeonato Brasileiro em detrimento das enchentes no Rio Grande do Sul, o Fortaleza volta a campo pelo torneio nacional neste domingo, 2 de junho, para encarar o Athletico-PR no Presidente Vargas, às 18h30min, em confronto válido pela sétima rodada. Embalado pelas classificações na Copa do Nordeste e Sul-Americana , o Leão quer aproveitar o bom momento para encerrar o jejum de vitórias na Série A.

As três partidas em questão aconteceram com o Fortaleza atuando na Arena Castelão. O escrete vermelho-azul-e-branco, que goleou o tradicional Boca Juniors pela Sula na fase de grupos, ainda não conseguiu vencer times de Série A ou B do Brasil como mandante na temporada, marca que pode ser encerrada no domingo. A tarefa, entretanto, não é simples, já que o Furacão, rival do Tricolor, vive ótima fase no torneio.

O Rubro-Negro do Paraná chegou à sétima rodada como líder do Brasileiro, posição que, para ser mantida sem depender de outros resultados, apenas com vitória diante do Fortaleza. Na campanha de até então, o Athletico-PR venceu quatro dos cinco jogos que disputou, tem o terceiro melhor ataque, ao lado do Bahia e do Atlético-MG, e a segunda melhor defesa, com apenas três gols sofridos – o Leão aparece logo atrás no ranking, com quatro.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube