João Ricardo brilha, Fortaleza vence São Paulo no Morumbi e encosta no G6 da Série A

Fortaleza venceu o São Paulo no Morumbi pela Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Felipe Cruz / Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o São Paulo por 2 a 1 nesta quarta-feira, 20, no Estádio Morumbi, em São Paulo, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Welison e Juan Martín Lucero marcaram os gols do Tricolor do Pici na partida, enquanto James Rodríguez descontou para o Soberano. Com o resultado, o time de Juan Pablo Vojvoda encostou no G6 do Brasileirão: com 38 pontos, ocupa a 7ª colocação — está a dois pontos do Flamengo, 6°, com 40. O São Paulo, por sua vez, figura na 13ª posição, com 28. O Leão do Pici volta a campo pela Série A no sábado, 30, às 16 horas (de Brasília), contra o Grêmio. A partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Antes, na terça-feira, 26, às 21h30min (de Brasília), o Fortaleza visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

São Paulo x Fortaleza: o jogo O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda foi dominado pelos reservas do São Paulo de Dorival Júnior, mas deixou a etapa inicial com a vitória parcial no Morumbi. Com maior posse, concentrando suas chegadas ao ataque pelo lado esquerdo, o Tricolor Paulista chegou com perigo aos 7 e aos 8 minutos, mas parou em João Ricardo. A primeira chance do Leão do Pici veio aos 15 minutos. Tomás Pochettino recebeu de Tinga, cruzou na 2ª trave e Zé Welison apareceu nas costas da defesa para cabecear cruzado e abrir o marcador para o Fortaleza. A vantagem construída pelo time de Vojvoda quase não durou. Dois minutos após o gol, aos 17, Michel Araújo foi derrubado por Titi na área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, James Rodríguez parou em João Ricardo. Além da grande atuação de João Ricardo no 1º tempo, o Fortaleza ainda contou com a sorte: as finalizações de Luan e James Rodríguez, aos 25 e 27, pararam na trave. Na reta final da etapa inicial, o arqueiro leonino ainda defendeu as finalizações de Juan, Michel Araújo e Luciano. Nos acréscimos, Alan Franco recebeu cruzamento de James Rodríguez, cabeceou na direção do gol, mas Caio Alexandre salvou na linha.

Em desvantagem no placar, o São Paulo voltou para o 2° tempo exercendo pressão, mas viu o Fortaleza novamente marcar. Aos 4 minutos, Marinho aplicou uma caneta em Michel Araújo, foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Lucero acertou o canto alto de Jandrei e ampliou para o time de Vojvoda. O time de Dorival Júnior não conseguia apresentar o ritmo da etapa inicial, enquanto o Fortaleza ia encaixando a marcação e impedindo os avanços são-paulinos. As bolas paradas viraram arma para o Tricolor do Pici: aos 16 minutos, Zé Welison parou em Jandrei, e aos 21, Pochettino acertou o travessão. A primeira chance do São Paulo na etapa decisiva aconteceu aos 27 minutos, com Juan avançando pela esquerda e finalizando cruzado para a defesa de João Ricardo.

Aos 33 minutos, após João Ricardo acionar Caio Alexandre, Juan desarma o volante e a bola sobra para James Rodríguez, que finaliza no canto do arqueiro leonino para diminuir para o São Paulo no Morumbi. A resposta do Leão do Pici veio no lance seguinte, com Zé Welison arriscando de fora da área. A bola passou à direita de Jandrei. Apesar da insistência do São Paulo na reta final, o time paulista não conseguiu chegar ao gol de empate e o Fortaleza deixou o Morumbi com mais três pontos na tabela de classificação da Série A.