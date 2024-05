Vojvoda faz análise positiva de avanços do Fortaleza na Sul-Americana e no Nordestão

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Maracanã, no Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza viveu ao final do mês de maio uma sequência de jogos decisivos. Após a vitória diante do Trinidense, que assegurou a classificação da equipe para a próxima fase da Copa Sul-Americana como líder do Grupo D, o técnico do time, Juan Pablo Vojvoda, analisou de maneira positiva os avanços do Leão nos certames disputados como o torneio continental e a Copa do Nordeste, apesar da eliminação na Copa do Brasil. Em coletiva, o treinador salientou inicialmente que a boa fase de grupos feita pelo elenco tricolor deve ser destacada principalmente pelo fato de o time ter enfrentado adversários como o Boca Juniors e a altitude diante do Nacional Potosí. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Sabemos que ano passado fizemos uma boa primeira fase, que permitiu que definíssemos sempre em casa e agora vamos aguardar. Eu acho que fizemos uma boa fase de grupos com adversários complicados. Agora vamos ter que ser inteligentes como sempre na próxima fase da Sul-Americana, analisar bem o adversário e acho que nessa primeira fase temos a possibilidade de decidir em casa, mas também somos um time que se adapta ao que tem que jogar. Se começamos em casa ou terminar, temos que planejar bem as duas partidas, pois são 180 minutos e vai da inteligência da equipe", frisou.