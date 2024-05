Com retrospecto positivo em casa diante do Athletico-PR, Fortaleza não perde há quase três anos

Após vencer o Sportivo Trinidense e conseguir a classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta a se concentrar na Série A do Brasileirão. O Tricolor entra em campo neste domingo, 2, às 18h30min, para receber o Athletico Paranaense no Castelão em partida válida pela sétima rodada.

Vindo de uma sequência de quatro empates no Brasileirão, o Leão do Pici busca conseguir os três pontos diante do atual líder da competição. Para isso, o time comandado por Vojvoda poderá se apegar ao retrospecto positivo jogando com o mando de campo diante do adversário paranaense.